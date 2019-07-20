Темні кола під очима: чому виникають та як боротись

Темні (або сині) кола під очима помітні через особливу тонку шкіру в цій області. І чим ми старші, тим тоншою і в’ялою вона стає.

А видно через неї венозну, і / або капілярну мережу судин (синюватий або червонуватий відтінок) і круговий м’яз ока, розповіла лікар-дерматолог та косметолог Ірина Пилаєва.

Чому виникають синці під очима?

Кровопостачання очниці дуже сильне, але ось венозний відтік гірший, ніж артеріальний приплив. У зв’язку з цим – плюсуючи наш спосіб життя зі стресами, депривація сну і шкідливими звичками – неминучі порушення мікроциркуляції та погіршення застою

Як правило, простежується спадковий характер виникнення, анатомічні особливості будови очниці, кругового м’яза ока, мікроциркуляції і якості шкіри. Але, ще раз, спосіб життя грає не останню роль

Як боротись з синцями під очима?

Але засоби боротьби існують. Крім роботи над собою і нормалізації режиму харчування, праці й відпочинку, можливі косметологічні маніпуляції в цій зоні: макрострумова терапія, біорепарація, плазмотерапія, лазерне шліфування, контурна пластика дозволять значно поліпшити колір і якість шкіри в області навколо очей.

Але кожен день ви можете працювати над простими речами: здоровий сон, секс і прогулянки на свіжому повітрі теж зроблять ваш вигляд набагато кращим.

Відмовтеся від куріння, лягайте спати раніше, вимикайте телефон за годину до сну, менше кави, алкоголю і цукру, більше води – ось простий рецепт краси й здоров’я.