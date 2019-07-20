Ісландія відмовилася від полювання на китів

Крістіан Лофтсон, гендиректор риболовецької компанії Hvalur, оголосив про те, що китобої пропустять прийдешній сезон полювання.

Такі зміни пов’язані з різким падінням попиту на м’ясо морських ссавців, особливо в Японії. За словами Лофтсона, в такій ситуації немає сенсу виходити в море і полювати на цих тварин. Невелика кількість м’яса для внутрішнього споживання буде імпортовано з Норвегії. Замість полювання на финвалов і малих полосатиків рибалки займуться здобиччю морських їжаків.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в цей же час Японія вперше за 31 рік відновила промисел китових після того, як 14 липня минув термін членства цієї країни в Міжнародній комісії з промислу китів (IWC). У Токіо підкреслили, що науково встановлена чисельність ряду видів китів дозволяє відновити їх комерційний промисел. Крім того, в уряді зазначили, що вживання китів в їжу і використання отриманих з них продуктів є частиною культури і життя японців з давніх часів.

За матеріалами 34travel.me

Експрес-інформація по країні

Ісландія – острівна держава, розташована у північній частині Атлантичного океану.

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Столиця – Рейк’явік

Найбільші міста: Рейк’явік, Коупавоґур, Хабнарфьордюр, Акюрейрі

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 103 125 км2 (105-я в світі)

Населення – 317,35 тис. чол. (177-я в світі)

Офіційна мова – ісландська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,899 (16-я в світі)

ВВП – $17,03 млрд (113-я в світі)

Валюта – ісландська крона

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