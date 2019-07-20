Княжицький щодо інтерв’ю з Шефіром: Ми виросли у різних світах!

Народний депутат України, автор закону про мову Микола Княжицький прокоментував інтерв’ю Сергієм Шефіром, другом і помічником Зеленського. На слова Шефіра про те, що його батько отримав перший інфаркт, коли дізнався про злочини Сталіна у 90-х! (дивно, всі про це дізналися ще наприкінці 50-тих), Княжицький заявив: «Ми виросли у різних світах!». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис нардепа у соціальній мережі фейсбук.

Микола Княжицький пише: «Інтерв‘ю з Сергієм Шефіром, другом, партнером і першим помічником Зеленського. Каже, що потрібно їх зрозуміти. Пояснює. Каже, що батько отримав перший інфаркт, коли дізнався про злочини Сталіна у 90-х!!! От намагаюся зрозуміти. Навіть, якби я був радянською людиною віку його батька і не чув про 20 з’їзд , що засудив Сталіна, Окуджаву і Висоцького; навіть, якби я не виріс у Львові, не знав про знищених, розстріляних і вивезених з родини, друзів, сусідів, навіть, якби я ріс у родині криворізьких комуністів, я б знав про злочини Сталіна!!! З «Голосу Америки», «Свободи», BBC, «Німецької хвилі». Я ще у дитинстві переслуховував «Один день Івана Денисовича» Солженіцина і «Сад Гетсиманський» Багряного, турбувався за долю українських дисидентів і ув‘язнених націоналістів. Ми виросли у різних світах!!! І от розумію, що не лише з командою Зеленського , а й з його виборцями ріс і виховувався у різних країнах. І українського громадянства на громадянство УРСР ніколи не зміню. Бо робитиму все, щоб УРСР зникла нарешті у головах людей».

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Нагадаємо, що Микола Княжицький нещодавно прокоментував заяви глави офісу президента Андрія Богдана про мовний референдум – це заяви не львів’янина і не українця.

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