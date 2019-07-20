Карл Волох про заяву Шефіра щодо е-декларацій працівників АП

На заяву Шефіра, що працівники президентської адміністрації не будуть подавати електронних декларацій, відреагував політичний експерт і болгер Карл Волох. Він звертає увагу на те, що антикорупціонери-грантоїди, котрі так віддано боролися за ці декларації, про це мовчать, бо їх включили у президентську антикорупційну раду. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політичного експерта у соцмережі фейсбук.

У своєму дописі Карла Волох пише: «У щоденній зливі кафкіанських новин майже непоміченою пройшла заява Шефіра, що працівники президентської адміністрації не будуть подавати електронних декларацій. Ось так: за влади клятих бариг подавали, а тепер оголосили себе «патронажною службою» – і не будуть».

Політичний експерт вважає, що нова влада плює на закон цинічніше і відвертіше, ніж будь-хто з їх попередників, і задається питанням, куди поділися антикорупціонери-грантоїди, котрі так віддано боролися за ці декларації – чи після включення Шабуніна енд Ко до президентської антикорупційної ради їм язика відібрало?

«Думаю, все просто: завдання виконане, антикремлівську владу повалено, всім «ланцюговим псам демократії та антикорупції» можна заспокоїтися», – наголошує Карл Волох.

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Нагадаємо, що політичний експерт і блогер Карл Волох коментуючи прийняття Сенатом США резолюції з нагоди п‘ятої річниці Революції гідності написав: «Наївні американці гадки не мають, що гідність, демократію й суверенітет на хліб не намастиш».

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