На Львівщині виявлено артефакт Трипільської культури

Вік амфори оцінюється в п’ять тисяч років.

На горі Жупан біля міста Винники Львівської області знайдено амфору Трипільської культури, вік якої оцінюється в п’ять тисяч років. Про це на своїй сторінці на Facebook заявив міський голова Винників Володимир Квурт. Про це повідомляє ZN.UA.

Він зазначає, що збереглися тільки фрагменти амфори, але вони в хорошому стані і дослідники зможуть її відновити. На фрагментах посудини можна помітити орнаменти, які були притаманні лише Трипільській культурі.

За словами дослідників, знахідка підтверджує, що Трипільська культура поширювалась і на територію Львівської області. Крім того, археологи виявили також наконечник стріли і стелу, яка, швидше за все, призначалася для проведення релігійних ритуалів.

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Нагадаємо, що раніше під час розкопок біля собору святого Юра у Львові археологи виявили фундамент, який, на думку дослідників, є частиною церкви, що стояла на цьому місці до зведення собору. Фундамент датується XIV–XV століттям.

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