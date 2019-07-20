Пресцентр Об’єднаних сили повідомляє, що на КПВВ біля Станиці Луганської проросійські вандали спаплюжили автобус “Неоплан”. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис ООС у соцмережі фейсбук.

У дописі йдеться про те, що майже відразу після розведення сил і засобів на ділянці розведення №1 “Станиця Луганська”, між КПВВ та зруйнованим мостом почав курсувати новий сучасний автобус, який регулярно, впродовж дня підвозить людей до лінії розмежування. За цей період декілька тисяч осіб похилого віку, пенсіонерів, людей з особливими потребами скористались цим зручним та безкоштовним автобусним сервісом.

Також розповідається що переваги сучасного «Неоплану» особливо оцінили люди з обмеженими можливостями, які до цього долали кілометрову відстань в інвалідних візках. В автобусі для них передбачено спеціальний низький заїзд до салону автобусу.

Однак, серед тих, хто користався послугою безкоштовного автобусного перевезення знайшлися негідники, що не можуть спокійно дивитись на те, як Українська влада допомагає людям з окупованих територій.

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Як розповідає пресцентр, вчора, у другій половині дня, невідомі особи вчинили дикунський акт вандалізму стосовно українського соціального транспортного засобу. Вони розмалювали фарбою панель багажного відділення автобуса, а у салоні вчинили безлад та розклеїли листівки провокативного змісту. За рівнем культури вчинків та змістом написів можна ствердно сказати, що “художники” є палкими шанувальниками та ретрансляторами пропагандистських ідей так званого “руського міра”.

Завдячуючи принциповій позиції місцевої влади та оперативним діям водія, автобус швидко відмили та відчистили від провокативних написів. І від самого ранку транспортний засіб вже працює на актуальному маршруті КПВВ Станиця Луганська.

Після цього кричущого випадку вандалізму кожному, хто перетинає лінію розмежування у цьому місці варто чітко зрозуміти, що у разі випадків пошкодження автобусу особам похилого віку, пенсіонерам та людям з обмеженими можливостями певний час доведеться, як і раніше, долати цю “дорогу життя” пішки та у інвалідних візках, аж доки не буде усунуто наслідки актів вандалізму.

Об’єднані сили закликають громадян бути пильними та уважними, щодо осіб, котрі намагаються вчинити хуліганські та провокативні дії, щоб не допустити таких випадків у подальшому.

Нагадаємо, що 19 липня, в результаті снайперського обстрілу в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинули двоє військовослужбовців 24-ОМБР імені Короля Данила.

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