На Вінниччині СБУ викрила патрульних-хабарників

Служба безпеки України повідомляє про затримання працівників патрульної поліції ГУ Нацполіції у Вінницькій області, які регулярно отримували неправомірну вигоду за нерагування на злочини проти власності та непритягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис СБУ в соцмережі фейсбук.

У повідомленні йдеться про те, співробітники Служби безпеки України у межах протидії системній корупції в правоохоронних органах викрили працівників патрульної поліції ГУ Нацполіції у Вінницькій області на регулярному отриманні неправомірної вигоди.

Оперативники спецслужби задокументували понад п’ятдесят фактів вимагання та отримання хабарів патрульними від українських громадян та іноземців, зокрема за не реагування на злочини проти власності та непритягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці затримали, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, начальника сектору реагування патрульної поліції та інспектора підрозділу в службовому автомобілі під час одержання від місцевого мешканця хабара у розмірі шість тисяч гривень. У таку суму зловмисники «оцінили» не притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманим готуються повідомлення про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності інших співробітників патрульної поліції, причетних до вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України спільно з ТУ ДБР у м. Хмельницький та ДВБ Нацполіції.

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