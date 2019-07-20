Бала: Ці вибори дивують своїм брудом і відсутністю у більшості політичних сил сенсу і змістовності

На думку директора Агентства моделювання ситуацій, відомого політолога Віталія Бали головними подіями тижня були декілька подій, які стосуються виборів. Він вважає, що ці вибори дивують своїм брудом і відсутністю у більшості політичних сил сенсу і змістовності. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

Віталій Бала у своєму дописі звертає увагу на те, що завтрашнє голосування на парламентських виборах буде не тільки головною подією тижня, але й матиме наслідки на майбутнє України. Він пише:

«1. Сьогодні день тиші, тобто ніби не можна агітувати.

Однак, всі, як можуть, так і агітують за себе або проти конкурентів.

Ці вибори дивують своїм брудом і відсутністю у більшості політичних сил сенсу і змістовності.

На жаль просто формула про старих і нових працює, хоча насправді нових не так і багато і вони у своїй більшості поводять себе. як старі.

Сподіваюсь, що сьогоднішня ситуація в Україні стане початком для створення справжньої політичної еліти після дочасних парламентських виборів ВР десятого скликання та імпічменту президента, якщо вони, ті слуги, не будуть служити народу, щоб добути до кінця своїх каденцій.

P.S. Поки що, оптимізму мало, коли бачиш їхню поведінку, читаєш їхні інтерв’ю, заяви та бачиш прийнятті рішення…»

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Нагадаємо, що директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала нещодавно висловлював декілька цікавих думок щодо піару на виборах. Він вважає, що чорний піар проти конкурентів використовують слабаки і непорядні люди, а Коли особисті амбіції та інтереси політика співпадають з інтересами країни, його обов’язково потрібно піарити.

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