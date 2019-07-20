Поблизу кордону з Білоруссю присутні російські війська, – Пресслужба 61 ОПРЄБ

У соціальній мережі фейсбук на сторінці 61 окремої піхотної єгерської бригади повідомляється про те, що у соцмережі з’явилася інформація про наявність поблизу україно-білоруського кордону на білоруській частині Чернобильської зони відчуження російських військ. Також у повідомленні йдеться про те, що ця інформація вже доведена до командування і перевіряється. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис пресслужби 61 окремої піхотної єгерської бригади.

У повідомленні йдеться: «В соціальній мережі Фейсбук шириться інформація про наявність поблизу україно-білоруського кордону на білоруській частині Чернобильської зони відчуження російських військ (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218439095582212&id=1038608921 ).

Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів.

На даний час, факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється.

В разі його підтвердження 61 опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці україно-білоруського кордону та дати гідну відсіч агресору».

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Нагадаємо, що пресцентр Об’єднаних сили повідомляв про те, що на КПВВ біля Станиці Луганської проросійські вандали спаплюжили автобус “Неоплан”.

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