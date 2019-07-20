ФРН та Франція закликали Тегеран повернути Британії захоплений танкер і екіпаж

Франція та Німеччина 20 липня засудили дії Ірану, закликавши Тегеран повернути захоплений напередодні танкер і членів його екіпажу. Про це розповідає Радіо Свобода.

«Ми з великою стурбованістю дізналися про захоплення британського судна іранськими військовими. Ми це рішуче засуджуємо і висловлюємо нашу повну солідарність зі Сполученим Королівством», – йдеться в заяві МЗС Франції.

Представник Міністерства закордонних справ Німеччини закликав Іран негайно звільнити корабель і екіпаж.

«Це невиправдане втручання в цивільне судноплавство, яке ще більше погіршує і без того напружену ситуацію», – сказали в міністерстві.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф 20 липня написав у твітері, що Іран є гарантом безпеки в Перській затоці, а дії Тегерана там спрямовані на дотримання міжнародних морських законів.

Іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Напівофіційне іранське інформагентство Fars повідомило 20 липня, що затримання Stena Impero пов’язане із аварією іранського рибальського човна, який відправив сигнал лиха, а британський корабель буцімто проігнорував цей сигнал. Власник і оператор Stena Impero, компанія Stena Bulk і Northern Marine, заперечила будь-які порушення з боку екіпажу.

Іранська сторона заявила, що наразі танкер стоїть в порту Бендар-Аббаса, всі члени екіпажу залишаються на кораблі. А це 23 моряки – з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.

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Міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант, коментуючи захоплення танкера під британським прапором в Перській затоці, заявив, що «Іран обрав небезпечний шлях». У британському уряді назвали це «очевидним викликом міжнародній свободі судноплавства».

4 липня британським військово-морським флотом був затриманий іранський танкер Grace-1 під прапором Панами за підозрою в контрабанді нафти до Сирії на порушення санкцій Європейського союзу. 19 липня влада Гібралтару продовжила термін арешту судна на 30 днів. 12 липня Тегеран закликав Великобританію негайно звільнити нафтовий танкер.

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