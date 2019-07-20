Напій, який допоможе позбутись зайвих кілограмів
Кожен з нас намагається їсти здорові продукти, які б приносили виключно користь організму. Однак, мало хто знає, що деякі інгредієнти володіють не просто набором корисних речовин, але і сприяють схудненню. Одним з таких інгредієнтів є куркума.
Щоб схуднути за допомогою куркуми, необхідно пити зранку спеціальний напій протягом місяця. Фахівці кажуть, що куркума прискорює обмін речовин, виводить зайву рідину і сприяє спалюванню жирів.
Цікаво, що крім позитивного впливу на зайву вагу, вживання куркуми допомагає запобігти утворенню тромбів, відновлює клітини печінки, захищає шкіру від передчасного старіння, а також знімає набряклість.
Важливо: курс схуднення за допомогою куркуми триває 4 тижні. Потім потрібно зробити перерву на 2-3 тижні.
Щоб приготувати коктейль для схуднення з куркуми, в склянку теплої води додайте половину чайної ложки куркуми, добре розмішайте і випийте.
Оскільки, у куркуми досить специфічний смак, який в чистому вигляді подобається не всім, фахівці пропонують кілька варіантів приготування коктейлю:
– замість теплої води візьміть нежирне тепле молоко. Лактоза зробить смак приємнішим;
– додайте в коктейль чайну ложку меду – це посилить позитивний вплив на серце;
– якщо у вас є целюліт – замініть теплу воду відваром з кореня солодки, який налагоджує роботу лімфи;
– щоб підсилити ефект, додавайте в коктейль чверть чайної ложки кориці.
Важливо: куркума має протипоказання. Перед початком курсу схуднення варто проконсультуватися з лікарем.
: Країна здоров’я.
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