Напій, який допоможе позбутись зайвих кілограмів

Кожен з нас намагається їсти здорові продукти, які б приносили виключно користь організму. Однак, мало хто знає, що деякі інгредієнти володіють не просто набором корисних речовин, але і сприяють схудненню. Одним з таких інгредієнтів є куркума.

Щоб схуднути за допомогою куркуми, необхідно пити зранку спеціальний напій протягом місяця. Фахівці кажуть, що куркума прискорює обмін речовин, виводить зайву рідину і сприяє спалюванню жирів.

Цікаво, що крім позитивного впливу на зайву вагу, вживання куркуми допомагає запобігти утворенню тромбів, відновлює клітини печінки, захищає шкіру від передчасного старіння, а також знімає набряклість.

Важливо: курс схуднення за допомогою куркуми триває 4 тижні. Потім потрібно зробити перерву на 2-3 тижні.

Щоб приготувати коктейль для схуднення з куркуми, в склянку теплої води додайте половину чайної ложки куркуми, добре розмішайте і випийте.

Оскільки, у куркуми досить специфічний смак, який в чистому вигляді подобається не всім, фахівці пропонують кілька варіантів приготування коктейлю:

– замість теплої води візьміть нежирне тепле молоко. Лактоза зробить смак приємнішим;

– додайте в коктейль чайну ложку меду – це посилить позитивний вплив на серце;

– якщо у вас є целюліт – замініть теплу воду відваром з кореня солодки, який налагоджує роботу лімфи;

– щоб підсилити ефект, додавайте в коктейль чверть чайної ложки кориці.

Важливо: куркума має протипоказання. Перед початком курсу схуднення варто проконсультуватися з лікарем.

: Країна здоров’я.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook