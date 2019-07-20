Чалий розповів про досягнення у співпраці зі США

Посол України у США Валерій Чалий, якого звільнив з займаної посади Зеленський, розповів про досягнення за останні п’ять років у співпраці зі США. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис посла у соцмережі фейсбук.

Валерій Чалий пише: «Завершую свою чотирьохрічну каденцію в якості Посла України в США. Достатній термін, щоби послужити народу Україні і продемонструвати достойний результат на важливому зовнішньополітичному напрямі.

Для мене, моїх рідних і друзів, колег в Україні і команді в Посольстві у Вашингтоні та генеральних консульствах у Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско, для партнерів в США це були непрості, наповнені новими викликами часи. Але надзвичайні виклики, водночас, виявляють і найкращі професійні здібності і людські якості.

Повернуся в Україну з глибокою подякою своїм співвітчизникам, з ким боролися за демократію проти авторитаризму і продовжуємо боротьбу за світле майбутнє самостійної і успішної України проти спроб Росії затягнути нас в радянське чи імперське минуле. Повернуся з вдячністю народу Сполучених Штатів – тепер дійсно нашого стратегічного партнера, з новими можливостями, з величезною підтримкою українців по обидва береги Атлантики, з гордістю за Україну і наших Героїв».

Посол також подякував всім за підтримку і заявив, що ще багато роботи чекає попереду, щоб зробити незворотним євроатлантичний шлях, зроблений Україною.

«Дякую всім вам за підтримку! Успіхи на американському напрямі – наші спільні успіхи. Ще багато роботи попереду, ще багато потрібно зусиль для того, щоби зробити незворотним той історичний євроатлантичний шлях, який ми обрали і за який українці заплатили величезну ціну – тисячі життів наших Героїв. Разом – переможемо! Слава Україні!», – наголосив Валерій Чалий.

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Нагадаємо, що вчора Зеленський звільнив з займаних посад 11 послів.

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