У Sukhoi Superjet 100 в польоті тріснуло скло

У літака Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії «Якутія» в польоті тріснуло скло кабіни пілотів. Про це повідомляє ТАСС.

Лайнер виконував чартерний рейс з аеропорту південнокорейського міста Ян’ян у Владивосток. З невідомої причини в повітрі на верхньому шарі лобового скла SSJ-100 з’явилася тріщина.

Літак успішно приземлився у Владивостоці. На борту перебувало 69 пасажирів, включаючи одну дитину, і 7 членів екіпажу. Ніхто не постраждав.

У червні 2019 року виліт літака Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії «Ямал» затримали в аеропорту Кольцово в Єкатеринбурзі більш ніж на п’ять годин через технічну несправність. Авіалайнер мав виконати рейс за маршрутом Єкатеринбург — Новий Уренгой з проміжною посадкою в Салехарді.