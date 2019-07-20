Як не пустити опозицію на вибори: новий спосіб

Єдинороси і пов’язані з владою кандидати взяли на озброєння новий метод боротьби з неугодними. До справи підключилися суди. Результати поки несподівані.

Муніципальна кампанія в Петербурзі продовжує ставити рекорди за своєю скандальністю. Фейкові черги, бійки, невмотивовані відмови в реєстрації і поліція, яка стоїть на боці провокаторів — далеко не повний список того, що ми вже побачили. Є нова технологія: опозиційних кандидатів знімають з виборів через суд. Позивачі — єдинороси і наближені до влади муніципали.

— Дуже душно тут, прямо дихати нічим.

— Це тому що вентиляції немає ніякої, які вже тут кондиціонери!

В коридорі Дзержинського районного суду Петербурга двоє чоловіків вели невимушену бесіду. Один — Андрій Бойцев — кандидат на муніципальних виборах у Ливарному окрузі. Інший — Станіслав Клінов — адвокат колегії «Юрконсалтсервис» і представник інтересів позивача Равшанбека Курбанова.

Останній є чинним депутатом муніципального освіти Ливарний округ від «Єдиної Росії». І ратує за справедливість — мовляв, чому одним кандидатам можна порушувати закон, а іншим — ні? Керуючись такими принципами, Курбанов подав позов про зняття Бойцева з виборів — через нібито недоліків в документації, поданої в ИКМО.

Як стверджує єдинорос в позовній заяві (копія є в розпорядженні «Росбалта»), Бойцев не представив в машинопечатном вигляді заяву про згоду балотуватися, а також відомості про доходи та майно. Крім того, кандидат подав довідку про роботу в компанії, гендиректором якої він і є. Але справжність документа викликала у Курбанова сумніви.

Сам єдинорос до суду не прийшов, довіривши представляти свої інтереси адвокату Клинову. «Росбалт» у коридорі будівлі юстиції поцікавився у юриста — звідки у Курбанова доступ до виборчої документації?

— Я є членом комісії з правом дорадчого голосу. Курбанов не бачив документів, він просто запитав, чи є порушення. Я йому відповів, що так, — сказав адвокат.

Вже на засіданні суддя Тетяна Матусяк задала питання: а в чому, власне, інтерес єдинороса до зняття з виборів незалежного кандидата?

— Правовий інтерес дуже простий — це дотримання принципу рівноправності всіх кандидатів. Чому одним можна якісь документи не приносити, а він приніс все, як годиться — до буковки?

— Можливо, це тому, що інші кандидати не перевіряли те, що він приніс? — зі скепсисом у голосі промовила суддя.

— Можливо, але моє завдання — справедливість, я працюю з фактами, — не знітився Клинців.

Довідка з роботи Бойцева також, на думку позивача, є грубим порушенням законодавства. Не збентежила Курбанова і його представника навіть виписка з ЕГРЮЛ, де Бойцев вказаний генеральним директором підприємства. Мовляв, це цілком може бути і однофамілець кандидата. Той факт, що в ЕГРЮЛ є дані ІПН (які надаються на все життя), позивача також не переконав.

Зате переконав суд у задоволенні вимог “єдиноросам” було відмовлено.

Позов про зняття Бойцева — не єдиний, ініціатором якого став Курбанов. Ще одну заяву було подано за фактом реєстрації співробітниці прес-центру «Росбалта» Євгенії Кистьовий, яка висувається від регіонального відділення «Справедливої Росії». Претензії політика викликала копія довідки з її роботи, нібито не завірена «ніяким способом». В реальності ж Кистева надала в ИКМО оригінал довідки, який був переконаний у тому числі печаткою агентства. Суд і в цьому випадку відмовив Курбанову.

За даними об’єднаної прес-служби судів Санкт-Петербурга, кандидати в муніципальні депутати подали більше 30 позовів про зняття з виборів конкурентів. Багато з позивачів так чи інакше пов’язані з владою або правлячою партією.

Наприклад, Куйбишевський суд звернулися кандидати в депутати Надія Наскидаева і Лариса Умнова. Мішенями для атаки вони вибрали учасників проекту «Об’єднані демократи» Андрія Пивоварова та Наталію Грязневич. Наскидаева є військовою пенсіонеркою, Умнова — юрисконсультом СПб ДБУ СОН «Центр соціальної допомоги сім’ї та дітям Адміралтейського району Санкт-Петербурга». Судячи по сайту міського виборчкому, обидві висуваються від «Єдиної Росії».

Претензії Наскидаевой викликали відомості про судимості Пивоварова, який був визнаний винним за статтями 272 (неправомірний доступ до комп’ютерної інформації) та 291 (дача хабара) КК РФ. На думку позивача, Пивоварів міг вказати неактуальні відомості про погашення судимості — 3 лютого 2018 року замість 3 лютого 2019 року. Умнова ж заявила, що Грязневич надала муніципальної виборчої комісії недостовірні відомості про доходи та майно. Проте пізніше суть претензій змінилася і звелася до п’яти недійсним підписів у документах опозиційного кандидата. В обох випадках суд відмовився задовольнити позови.

Трохи більш активний індивідуальний підприємець Дмитро Дорош, який вимагає зняти з виборів одразу трьох конкурентів. На перший погляд, він ніяк не пов’язаний з «Єдиною Росією», так і висувається від партії «Батьківщина». От тільки прізвище Дороша можна знайти на сайті обласного відділення ЕР в списку учасників попереднього голосування в 47 регіоні в 2017 році. Поряд з ініціалами бізнесмена зазначено, що він — прихильник «Єдиної Росії». У цьому ж списку можна знайти ще одного прихильника ЄР — Володимира Романова. На виборах-2019 він намагався скасувати реєстрацію трьох кандидатів. І у Дороша, і у Романова всі спроби провалилися.

Ще три позови були подані заступником голови МО Академічне і за сумісництвом єдиноросом Олексієм Леоновим. У 2018 році він заробив трохи більше 1 млн рублів. Всі три позову поки не розглянуті суддею. Втім, судячи за статистикою останніх тижнів, сподіватися на позитивний результат справи “єдиноросам” не доводиться.