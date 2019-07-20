Коли народ і влада почнуть ділити майно?

Виборні скандали в столицях не нові. Але в нинішній атмосфері те, що раніше нікого не хвилювало, породжує політичну кризу.

Як багато, проте, в наших інтелектуальних колах знайшлося бажаючих посміятися над ажіотажем, порушених громадянами навколо виборів в Москві (в міську Думу) і в Петербурзі (губернатора і муніципальних депутатів). Як ніби не тут живуть і дивляться з Місяця.

Якщо подумки переміститися на Місяць, то з ними і справді не посперечаєшся.

Так, Мосгордума і петербурзькі муніципальні поради ніколи не були центрами прийняття рішень. Там — годівниці і почесні крісла для людей нижчої і середньої категорії знатності. Підтримка чиєї завгодно боротьби за них, якщо дивитися на неї здалеку, виглядає в кращому випадку наївною.

І так, глава Петербурга був раніше і повинен залишитися надалі людиною вертикалі. Тому всі конкуренти, які виглядають здатними йому перешкодити, не можуть претендувати на рядок в бюлетені поряд з кандидатом № 1. Зараз змагатися з т.в.о. губернатора Олександром Бегловым не допустили Бориса Вишневського. Але ж минулого разу, в 2014-му, точно тим же способом, за допомогою муніципального фільтра, Оксані Дмитрієвої не дозволили конкурувати з тимчасово виконуючим ті ж обов’язки Георгієм Полтавченко. Ніякої новизни. Навпаки — традиція.

І вже звичайно, всі ці фільтри, збори непомірного кількості підписів та інші знущальні процедури спеціально придумані начальством для так званих несистемних опозиціонерів, щоб спочатку втягнути їх у виконання принизливих ритуалів, у ходіння по інстанціям, подачу скарг на чортів чортовим бабусям, а у фіналі — викинути їх з гри. Не кажучи про те, що представники несистемного активу, живуть від одного виборного вистави до іншого, не сприймаються як альтернативні політики, а як актори, навіщо-то погодилися нескінченне число разів виконувати одну і ту ж програшну роль.

Така критика, начебто розумна і б’є не в брову, а в око.

Але, як і всяка критика з Місяця, вона не уловлює змін в атмосфері. На Місяці адже атмосфери немає. А в нашому житті вона є, і це перекреслює самі логічні умовиводи.

Так, восени 2014-го Георгій Полтавченко — не сама, м’яко кажучи, популярний петербурзький градоначальник — граючись обійшов чотирьох поставлених бюлетень конкурентів і зібрав (за звітом) небачені 79% голосів. Ніяким потрясінням для городян це не стало, легітимності Полтавченко не збавило і якийсь моральної перемоги відстороненою Дмитрієвої не принесло. І в той же давній вересневий день народилася нині діюча лоялистская Мосгордума, а протести недопущених несистемщиков пішли в порожнечу. Народ їх не слухав, начальство — тим більше.

А зараз недопущений Вишневський каже, що виграв би в Беглова. Не кожен в таке повірить, але моральний успіх явно на боці Вишневського. На цей раз петербурзька публіка стежила за роботою фільтра — і він з’явився в непривабливому світлі. Частково городяни помітили навіть те, чого раніше не бачили в упор — саботажническое безсоромність муніципальних виборчкомів. Багато про них перш хоча б чули, не те що цікавилися їх працями?

А вже московський скандал — явище майже національного калібру. Кажу «майже», тому що на вулиці вийшла не «вся Москва», а лише кілька тисяч чоловік. Але адже раніше заради якоїсь Мосміськдуми взагалі майже ніхто не виходив. А зараз сотні тисяч москвичів взяли участь у зборі підписів, який був задуманий начальством як капкан для несистемних, щоб зручно було ловити на підробках. І раптом це стає капканом для спільноти казенних браковщиков підписів. Вони, як і в минулі рази, роблять те, чого навчені — бракують. Але в цей-то раз підпису — натуральні. Підписанти виходять із себе. І їх багато.

Що змінилося? Жителі столиць раптом подурнішали? Повірили у важливість наших виборних органів?

Не думаю. Змінилася, повторю, атмосфера. П’ять років тому, посткрымской восени 2014-го, люди визнавали за начальством право влаштовуватися так, як воно вважало за потрібне, включаючи виборні ритуали. Навіть якщо щось в душі і вважали негарним, то близько до серця не брали.

Ці часи минули. Спочатку настрої змінювалися плавно, а потім, минулого літа — різко. Вододілом стала пенсійна реформа. Розлучення народу з владою набрав хід.

У пошуках індикаторів цього процесу посилаються на падіння рейтингів. Рейтинги — річ корисна, але вже точно не єдина. Хіба менше говорить про розлучення крах «Єдиної Росії»? У 2018-му ЄР поборола боязке опір у своїх рядах, узаконила реформу пенсій і зробила харакірі. У нинішньому сезоні казенні кандидати в губернатори і депутати масами йдуть як самовисуванці, тільки б не ставити на себе це клеймо. А адже ЄР — не КПРС, не машина влади. Це лише одна з драпіровок, які прикривають справжні владні механізми. І ось вона злетіла. Просто тому, що роздратовані піддані не хочуть більше прикидатися, що приймає її всерйоз.

Інша драпірування — вибори. Задумані як свято народного послуху, вони приносять тепер начальству лише турботи і прикрощі. Минулої осені справа дійшла до провалу кількох казенних кандидатів у намісники.

Спроби, так би мовити, витягти уроки з недавніх невдач і в нинішньому виборчому сезоні ще більше закрутити гайки тільки підсилюють народне роздратування. «Виробляють нелояльність», як зауважив один експерт. Люди впокорилися, а іноді і розчулювалися, коли ними маніпулював режим, який вони схвалювали. А зараз, коли ними намагається маніпулювати режим не схвалюваний, вони зляться на нього все більше.

Тепер вже йому, нелюбу, кожне лико в рядок. Вибори, які він затіяв, — зручний випадок повідомити йому про свої почуття. Поряд з іншими випадками. У новій атмосфері число локальних протестів з різними сюжетами неминуче зростає, що ми і бачимо в менш інтелектуальних, але, може бути, більш живих місцях, ніж наші столиці.

Після того, як невдоволення стало постійним, для протестів годиться будь-який привід, створений нагорі. А наша держмашина відкалібрована на те, щоб виробляти ці приводи безперебійно.

Ось такі у нас зараз зміни, якщо дивитися з Місяця.

Запитаєте, що далі? Не знаю. Поради доброзичливців, які теж зазвичай здалеку) умовляють наше начальство стати мудрим і заради власної вигоди поступитися трошки крісел несистемщикам — вони, мовляв, все одно нічого не зможуть змінити, — відображають незнайомство з нинішніми почуттями вже не низів, а верхів.

Номенклатура теж нелегко перенесла шок пенсійних докорів, після чого її неприязнь до не знає свого місця народу піднялась на новий рівень. Правити без драпіровок, без всякої там «м’якої сили», а просто твердою рукою, або хоча б спробувати що-небудь таке зробити і подивитися, що буде, — це їй або хоча б її більшості зараз ближче, ніж ігри в лібералізм.

Так чи інакше, розлучення народу і начальства зовсім не обов’язково означає близькість кінця системи. Непопулярні режими часто-густо влаштовуються всерйоз і надовго. Хоч і не назавжди.