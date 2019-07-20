Зламала шию: у Кирилівці трапилася нова трагедія з дитиною

У курортній Кирилівці (Запорізька область) на пляжі біля бази відпочинку “Маяк” трапилася нова трагедія з дитиною. Так, підліток впав із “банана” і отримав перелом шийного відділу хребта.

Катання на водному атракціоні у той момент вже завершилося, але хлопчик вирішив пірнути з платформи і, так як було мілко, вдарився головою об дно.

Ситуація ускладнюється тим, що власник “банан” у той момент був відсутній, він залишив його на свого сина-підлітка.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту, що призвело до тяжких наслідків). У рамках розслідування судом було вилучено майно підприємця – водний скутер і “банан”.

Деякий час тому до редакції звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили нам шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі і про їх сільському голові Івана Малєєва.

Незважаючи на величезну кількість відпочиваючих (тільки в 2018 році в Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) у населеного пункту – маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море.

Тут процвітає стихійна торгівля і незаконна діяльність з надання різного роду розважальних послуг. У селищі лише одна карета швидкої допомоги, яка іноді не встигає доїхати до того, кому така допомога необхідна.

В безпеці атракціонів також є великі сумніви.