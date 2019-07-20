Столтенберґ: Питання вступу України до НАТО займе певний час

Питання вступу України до НАТО займе певний час. Так заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, відповідаючи на питання канадського журналіста про те, чи варто Україні бути частиною НАТО. Про це розповідає Голос Америки.

“Ми підтримуємо зусилля України просуватись на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи”, – зауважив посадовець в інтерв’ю канадському виданню The Chronicle Herald цього тижня.

Столтенбеґ підкреслив, що Україна та 29 країн-членів НАТО вирішуватимуть питання членства в Альянсі України, а “Росія не має права ветувати цей процес”.

“Звичайно Україна зараз зосереджується на реформах, щоб мати можливість досягти стандартів НАТО і на цьому основний фокус”, – додав він.

Підтримка України була важливою темою візиту Столтенберґа до Канади цього тижня.

“Канада відіграє ключову роль у забезпеченні міжнародної безпеки, включаючи через керівництво присутністю НАТО в Латвії та Іраку та підтримку наших партнерів, таких як Україна”, – заявив Столтенберґ за результатами своєї зустрічі з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо.

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Трюдо, в свою чергу, також відзначив роль Канади в НАТО з підтримки України.

“В якості країни-засновника Канада відіграє ключову роль у НАТО, – наголосив посадовець. – Сьогодні ми зосереджуємося на відданості Канади Альянсові і нашому лідерстві у просуванні миру та безпеки, включаючи через нашу участь в Латвії, Іраку та Україні і зусилля з збільшення кількості жінок у військовому керівництві”, – наголосив канадський прем’єр.

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