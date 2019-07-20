5 міфів про рак шкіри, які можуть коштувати нам дуже дорого

Рак шкіри – поширена форма раку в нашій країні.

Як вважають лікарі-онкологи, з часом поширеність цього захворювання буде тільки збільшуватися. Щоб знизити ризик розвитку раку шкіри, важливо точно знати, які чинники можуть спровокувати хворобу — і не вірити в міфи, які не мають ніякого відношення до реальності. Ми зібрали найпоширеніші і найнебезпечніші міфи про рак шкіри – не довіряйте їм!

Ті, хто ніколи не обгорає на сонці, не хворіють на рак шкіри

Навіть якщо ви легко покриваєтеся красивою рівною засмагою і ніколи не обгораєте, ви все одно ризикуєте: навіть самий акуратний загар – це пошкодження шкіри. А засмага — це додаткова порція меланіну, яку виробляє організм у відповідь на мікротравми клітин.

Рак шкіри розвивається тільки на шкірі

Це не так: є особлива форма меланоми, яка розвивається в клітинах, що виробляють пігмент в очах. Тому так важливо захищати від ультрафіолету не тільки шкіру, але і очі, і носити темні окуляри. Причому чим світліший колір ваших очей, тим вище ваш ризик.

Дитяча засмага – найкраща профілактика раку шкіри

Ще один дуже небезпечний міф: нібито за допомогою ранньої засмаги можна “натренувати” шкіру і захистити її в дорослому віці. Насправді все строго навпаки: чим більше часу проводять діти на сонці без захисту, тим вищий їх ризик в майбутньому зіткнутися зі страшним захворюванням.

Взимку можна не користуватися сонцезахисним кремом

Навіть якщо сонце не гріє, воно все одно може травмувати нашу шкіру. Більш того, взимку ультрафіолетові промені можуть подавати додаткову загрозу, тому що вони відбиваються від снігу і льоду. Тому і окуляри від сонця, і захисний крем необхідні не тільки влітку, але і взимку.

У похмурі дні шкіру можна не захищати

80% ультрафіолетових променів проходять крізь хмари – тому навіть в самий похмурий день ми все одно потребуємо захисту від сонця. Тому обов’язково наносіть захисний крем на відкриті ділянки шкіри, коли виходите на вулицю — навіть якщо ви не бачите сонця.