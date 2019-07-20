В Індії кількість загиблих від повеней сягнула майже 150 осіб

Через повінь в Індії загинуло близько півтори сотні людей.

Унаслідок мусонних дощів у низці індійських штатів загинули майже 150 осіб, розповідає Укрінформ.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеві джерела.

“Загальна кількість загиблих у постраждалих від повеней в Індії штатах Біхар та Ассам досягла близько 150”, – повідомили офіційні джерела.

Понад 11,5 мільйона осіб постраждали в цих двох штатах, багато з постраждалих втратили все своє майно.

Близько 100 осіб загинули в східному штаті Біхар, за останній тиждень унаслідок руйнівних повеней, у північно-східному штаті Ассам загинуло 50 осіб.

Приблизно 125 тисяч осіб, які втратили своє майно внаслідок повені, були направлені до таборів порятунку, створені у безпечніших районах.

Фото: News.Cn

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!