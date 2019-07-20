Вчені довели ефективність музики при наркозі

Вчені Пенсільванського університету (США) довели: музика має настільки потужним седативним ефектом, що може замінити заспокійливе.

Рівень тривоги, яку відчувають хворі перед операцією, знижують за допомогою медикаментів. Але у них є побічна дія. Музику можна застосовувати без шкоди для здоров’я в будь-яких дозах. Порівняна ефективність її впливу з транквілізаторами?

Щоб це з’ясувати, дослідники відібрали 157 пацієнтів університетської лікарні, яким належало перенести операцію під місцевою анестезією. Хворих, які погодилися брати участь у дослідженні, розділили на дві групи.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Одним перед проведенням провідникової анестезії ввели внутрішньовенно мідазолам, іншим дали послухати трихвилинний фрагмент музичної композиції в шумоізоляційних навушниках.

Рівень тривожності у першій групі був трохи нижче, ніж у другій. Однак, за словами лікарів, учасники другої групи були підготовлені до операції не гірше. Пульс і артеріальний тиск випробовуваних були в нормі.

З мінусів хірурги та анестезіологи відзначили, що навушники з шумоізоляцією ускладнюють комунікацію з пацієнтом.

Трек Weightless вибрали не просто так: цю музику в стилі ембієнт вважають найбільш розслаблюючій в світі. Експерименти підтвердили, що її ритм (60 ударів на хвилину) допомагає уповільнити пульс на 35 % у порівнянні зі звичайними показниками і знизити рівень стресу на 65 %. Оригінальна композиція триває вісім хвилин.

«Навколо Світу. Україна» писав про ТОП-10 найбільш заспокійливих мелодій в історії.

За матеріалами Knife.media

Читайте також:

Спиннер: навіщо потрібна ця іграшка і хто її придумав

В Ірландії шукають людину на посаду «обнимателя» котів