717 бюлетенів зіпсували члени виборчої комісії на Житомирщині

Члени дільничної виборчої комісії у Новограді-Волинському на Житомирщині зіпсували 717 бюлетенів

Про це повідомляє Еспресо TV з посиланням на громадянську мережу ОПОРА.

У одномандатному виборчому окрузі №65 в Новограді-Волинському Житомирської області члени дільничної виборчої комісії №181323 зіпсували 717 бюлетенів. Штамп “вибув” поставили не навпроти прізвища кандидата, який відмовився балотуватися, а навпроти іншого учасника парламентських виборів.

Про це заявив спостерігач ОПОРИ Дмитро Клименко.

“Голова комісії говорить, що це людський фактор, просто по пам’яті поставили штамп “вибув” не на того кандидата. 717 бюлетенів було проштамповано. Вони викликали поліцію. Сьогодні виготовляють нові бюлетені”, – розповів Клименко.

Голова ДВК розповів, що така ситуація сталася механічно.

“Є такий випадок. Проблема чисто механічна, справа в тому, що нам дали зразок, а він був не повним списком, там було виділено тільки три особи і посередині трьох осіб була печатка “вибув”. І ми уважно до кінця не дочитали цей організаційний лист, оскільки всіх кандидатів у депутати там не було”, – розповів голова ДВК.

Окружна виборча комісія написала звернення до ЦВК і чекає на нові бюлетені.

У поліції інформацію про подію підтвердили.

Також читайте: СЬОГОДНІ – “ДЕНЬ ТИШІ” ПЕРЕД ВИБОРАМИ В РАДУ

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що у посольстві України в Індії зіпсували усі виборчі бюлетені для голосування на парламентських виборах.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!