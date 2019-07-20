Порошенко досі ні слова не сказав про зняття їм $34 млн готівкою — Портнов

Після виборів і звільнення цих функціонерів, немає жодного шансу приховати сліди, — у справі будуть допитані касири, чиновники банку і всі, хто виносив і перевозив вкрадені в держави гроші.

Нагадую, що Порошенко так жодного разу і не прокоментував зняття в Міжнародному інвестиційному банку 340 кілограм готівки стодоларових купюр.

Про це близько години тому написав колишній замгавы АП Януковича, юрист Андрій Портнов.

Також нагадую, що розслідування обставин відмивання цієї суми заважає Генеральний прокурор Луценка та його заступник Кізь. Вони не підписують клопотання слідчих ДБР в суд.

Після виборів і звільнення цих функціонерів, немає жодного шансу приховати сліди, — у справі будуть допитані касири, чиновники банку і всі, хто виносив і перевозив вкрадені в держави гроші.

Найближчим часом ми дамо цьому кримінальному провадженню новий імпульс.

Не перемикайтеся.

Трохи раніше сьогодні Портнов розмістив ще такий пост:

«Друзі, два дні тому, з метою дешевого піару, Порошенко заявив, що суд розглядає позов про його зняття з виборів.

Я відразу назвав це брехнею, навіть не перевіряючи, тому що вона витікала з цілої сукупності ознак і містила явний набір випадкових словосполучень.

У мене питання до брехливим фігуранту — де цей позов? Або з гуся вода?»