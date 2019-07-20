Для гарного сюжету: Росія поширює в мережі черговий страшний фейк про ЗСУ

У мережі “гуляє” черговий російський фейк про те, що воїни ЗСУ розстріляли мирне селище на Донбасі.

Про це повідомляє блогер під ніком “Фашик Донецький” на своїй сторінці в Twitter.

Так, пропагандисти РФ поширюють неправдиву інформацію, що українські військові “розстріляли селище на півдні ДНР для красивого сюжету українського каналу”.

“Нормальне кіно, хочу ще”, – оцінив новину блогер. Також в коментарях посміялися над написаним “південь ДНР”.

Відзначимо, що таку інформацію розмістив російський ресурс donbasstoday.ru.

“ЗСУ відкрили масований вогонь по селищу Комінтерново”, – йдеться в пропагандистському інтернет-виданні.