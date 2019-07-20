Розлучення в Україні — спосіб обдурити і отримати субсидії

Тенденція до збільшення розлучень в Україні набирає обертів. Люди розривають пута шлюбу з метою отримати матеріальну допомогу від держави.

Однак подібні сімейні пари своєю поведінкою самі себе видають. Колишні чоловік і дружина занадто близько спілкуються після розірвання шлюбу. І це викликає підозру! Люди йдуть на такий обман з метою почати отримувати субсидії. Учасники «пільгових» розлучень не припиняють стосунки між собою після офіційного розриву відносин, а це означає, що пара як і раніше разом. Однак сімейний бюджет починає поповнювати новою статтею доходу.

Судді та юристи б’ють тривогу в соціальних мережах. Так, через руки судді Дубинського міськрайонного суду Рівненської області Олександри Жуковської пройшло більше 250 сумнівних справ, пов’язаних з розірванням шлюбу. Вона визначила «пільгову» категорію пар, яка розраховує на подальше одержання субсидій від держави, пише replyua.net

Причиною руйнування сімей юристи вважають бажання отримати додаткове джерело заробітку. Ні для кого не секрет, що фактичний дохід сім’ї може займати потрібний рівень, який не дозволяє претендувати на субсидію, однак грошей в реальності не вистачати на оплату комунальних послуг. Нестиковки в цьому помітні неозброєним оком. Сім’ї, в яких є кілька дітей, часом змушені піти на такий крок. Ну а в суді подружжя кажуть, що вони не зійшлися характерами. Ясна річ, що навряд чи хтось стане озвучувати справжню причину розірвання шлюбу в судовому засіданні.

Неправдоподібну гру подружжя можна відразу помітити, — стверджує Олександра Жуковська. Поведінка чоловіка і дружини в суді підтверджує хибність висунутої причини розлучення. Погодьтесь, дивно виглядає, коли пара, яка бажає розлучитися, сидить разом за ручку на лавочці і чекає рішення суду.

Ясна річ, що важко піти на такий крок люблячої парі. Сидячи в суді, подружжя в цей момент разом переживають і часом червоніють від свого брехні як маленькі діти. Також Жуковська додала, що через якийсь час припущення про «субсидийной» причини розлучення підтверджуються фактами. Подружжя забирають судове рішення, яке вступило в законну силу, і відразу ж несуть його в те місце, де вже і оформляється субсидія.

Розлучень зараз дійсно дуже багато. Експерт з питань ЖКГ Андрій Нікончук залишив свій коментар до цієї ситуації. Чоловік стверджує, що контролювати такі ситуації можна лише таким способом, який виражається у вигляді опитування сусідів та огляду житла. На отриманих даних вже можна робити висновки, призначати субсидію чи ні. З чим пов’язані часті розлучення в Україні?