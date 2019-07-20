Німеччина виділила 760 тисяч євро на психологічну реабілітацію людям, що постраждали під час військових дій на Донбасі

Німеччина передасть Україні через Мальтійську службу допомоги 760 тисяч євро. Ці гроші підуть на психологічну реабілітацію людям, які отримали травми за час війни на Сході країни.

Про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Україні. Оголошено про плани відкрити нові центри психосоціальної адаптації уздовж лінії розмежування в Донбасі.

Зокрема, уряд Німеччини виділяє додаткові кошти на підтримку проекту «Внесок у психосоціальну стабілізацію потерпілих від конфлікту в Україні» до вже виділених раніше 2 млн. євро.

Шляхом індивідуальної терапії та консультацій вже була надана допомога понад 7 тис. потерпілих, ще 14 тис. осіб брали участь у групових сеансів терапії. «Мальтійська служба допомоги з липня 2019 року вводить нову фазу допоміжного проекту в громадах Луганської та Донецької областей уздовж лінії розмежування, які знаходяться на підконтрольної українському уряду території.

З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, будуть відвідувати мобільні команди підтримки», — повідомили в посольстві.