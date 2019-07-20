У Дніпрі водій Daewoo Lanos збив 11-річну дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу

У Дніпрі водій наїхав на 11-річну дитину в той час, як він переходив дорогу по пішохідному переходу.

Про це повідомляє регіональне видання. За словами співробітників патрульної поліції, попередньо водій Lanos рухався на жовтий сигнал світлофора. Двоюрідний брат потерпілого розповів, що вони переходили дорогу на зелений.

«Як тільки загорівся зелений, ми почали переходити дорогу. Брат різко побіг і його збили», — розповів брат потерпілого. Хлопчика госпіталізували до лікарні з закритим переломом ноги. Дитина перебував у свідомості. Співробітники патрульної поліції повідомили батьків про те, що трапилося. Вони відразу ж попрямували до лікарні. Рух на даній ділянці дороги утруднено.

Утворилася пробка, світлофори для пішоходів відключили. Рух транспорту і пішоходів регулює співробітник поліції. По можливості вибирайте альтернативні шляхи руху. Очікується слідчий по ДТП.

Деталі події будуть з’ясовувати правоохоронці.