Березовець: обшук СБУ на Arcelor Mittal – це більший привіт і іноземним інвесторам, і вітчизняному бізнесу

Сьогоднішній обшук СБУ на Arcelor Mittal – це більший привіт і іноземним інвесторам, і вітчизняному бізнесу. А те, що це відбувається в «день тиші» напередодні особливо важливого голосування у парламент, ще й показує, що влада посилає сигнал, що вона втратила будь-який страх. Про це у своєму блозі пише політтехнолог Тарас Березовець.

Він зазначає, можна уявити собі, що влада буде робити відразу після того, як влада президента Зеленського буде зацементована у Верховній Раді та уряді. Тепер саме час поцікавитися, як себе почувають «нові обличчя» з політсил, які збираються в коаліцію до «слуг народу»?

Тарас Березовець пише, на цьому тижні президент записав відеозвернення до іноземним інвесторам з ключовим меседжем «все буде по-іншому». Міжнародний бізнес сьогодні дізнається, як це «по-іншому». А в понеділок прочитає як надходить держава Україна з найбільшим іноземним інвестором у всіх світових медіа. Той, хто все це затіяв, цього і домагався. Українські активи будуть нікому не потрібні, і забрати їх можна буде за безцінь або зовсім даром.