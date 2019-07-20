Балуха внесли до списку на обмін ув’язнена язненими

Адвокат Ольга Дінзе заявила, що незаконно засуджений український активіст Володимир Балух потрапив до списку на обмін ув’язнена язненими.

За словами Ольги Дінзе, активіст з Криму Володимир Балух, який перебуває у російській колонії, розраховує на звільнення за списками ув’язнена ув’язнених, якими нещодавно обмінялися омбудсмени України і Росії.

“Він в курси та дуже сподівається на обмін. Наскільки мені відомо, то Балух перебуває у списках на обмін вже близько двох років. Відповідно, якби була технічна і політична воля, то його обміняли б вже давно. Чи буде політична воля до виборів до Верховної Ради в Україні – я не знаю. Також, як і ввійде він в число тих, хто підлягає обміну або якоїсь іншої юридичної процедури – я теж не знаю. Альо в списках він є”, – сказала Дінзе.

Український і російський омбудсмени Людмила Денісова та Тетяна Москалькова на зустрічі в Москві 16 липня обмінялися списками українців і росіян, які перебувають в СІЗО і в язницях двох країн.