Кандидат-депутат Широких Олександр Сергійович: обкрадання вмираючих і махінації з мільйонами держбюджету

Кандидат до ВР по округу № 29 самовисуванець Широких Олександр Сергійович, депутат Дніпропетровської обласної ради від партії «Самодопомога», – обкрадав людей похилого віку підопічних Комунального закладу «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради.

«У травні 2016 року керівник комунального закладу (будинку престарілих – ред.), зловживаючи службовим становищем, не маючи права розпоряджатися земельною ділянкою, без погодження з розпорядниками – Головним управлінням Госгеокадастра в Дніпропетровській області та Дніпропетровською обласною радою – уклав договір про спільну обробці зазначеної земельної ділянки із товариством з обмеженою відповідальністю, яке в подальшому здійснювало його нецільове використання для одержання сільськогосподарської продукції», – повідомила ще в жовтні 2018-го Прокуратура Дніпропетровської області.

Це ТОВ – ТОВ «Любимівка» (код 30718177), яке де-юре належить Широких, а де-факто, ймовірно, – його «патрону» дніпропетровському бізнесменові Вадиму Єрмолаєву (про методи, якими він «облагороджує місто» Дніпро газета «Особи» вже писала).

«Широких Олександр – менеджер бізнесу агрохімії ТОВ «Агросфера» Єрмолаєва», – так в 2015 році, перед черговими виборами до органів місцевої влади в Україні, презентувала інтернет-газета Dniprograd.org майбутнього кандидата Широких у статті «Садовий в Дніпрі продавши франшизу «Самопомічі» регіоналам-олігархам?».

«І кого ми бачимо в лавах «кристально чистих» кандидатів від «прозорої та неза плямованої» «Самопомочі»?

* Мішалов В’ячеслав – власник Дніпропресу та Фрегату, компаньйон Єрмолаєва.

* Божко Володимир – працівник компанії Фрегат-Мегалінк Мішалова-Єрмолаєва.

* Мірошниченко Володимир – менеджер компанії Фрегат-Мегалінк Мішалова-Єрмолаєва.

* Міщенко Ольга – працівник компанії Фрегат-Мегалінк Мішалова-Єрмолаєва.

* Мірошниченко Олександр – менеджер компанії Фрегат-Мегалінк Мішалова-Єрмолаєва.

* Савельєва Оксана – менеджер компанії Фрегат-Мегалінк Мішалова-Єрмолаєва.

* Шишкін Сергій – менеджер компанії Фрегат-Мегалінк Мішалова-Єрмолаєва.

* Кармазь Артем – менеджер компанії Фрегат-Мегалінк Мішалова-Єрмолаєва.

* Прохоров Олександр – менеджер сільгоспбізнесу ТК «Альбіон» Єрмолаєва.

* Олійник Олексій – менеджер сільгоспбізнесу ТК «Альбіон» Єрмолаєва.

* Попов Ігор – менеджер сільгоспбізнесу ТД «Ас-Терра» Єрмолаєва.

* Коломоєць Євгеній – менеджер сільгоспбізнесу ТД «Агроальянс» Єрмолаєва.

* Саганович Дмитро – головний менеджер сільгоспбізнесу ТОВ «Агротек» Єрмолаєва.

* Пономарчук Віктор – менеджер сільгоспбізнесу ТД «Агроальянс» Єрмолаєва.

* Мороз Андрій – менеджер бізнесу кар’єр єрів «АКАМ» Єрмолаєва.

* Широких Олександр – менеджер бізнесу агрохімії ТОВ «Агросфера» Єрмолаєва.

* Фролов Андрій – менеджер алкогольного бізнесу ТОВ «Перший пивзавод» Єрмолаєва.

* Таранець Олексій – менеджер алкогольного бізнесу ТОВ «Перший пивзавод» Єрмолаєва.

* Бондарчук Олександр – начальник відділу звітності та обліку Єрмолаєва.

* Головій Злата – секретар Єрмолаєва», – перераховувалися кандидати «Самодопомоги»-2015.

Скрін-шот даних офіційного сайту Дніпропетровської облради

Широких став депутатом облради в 2015 році, і в наступному його фірма «Любимівка» уклала з Дніпропетровським геріатричним пансіонатом договір про спільну обробці земельної ділянки, який перебував у користуванні в будинку престарілих: 176,8 га. Договір було укладено на сім років.

І ось, за підсумками першого року спільного бізнесу» – по вирощуванню соняшнику – ТОВ Широких перерахувало будинку престарілих частку цього комунального закладу: 31.013,19 грн.

«Обличчя» звернулися до одного з фермерів Дніпропетровщини з проханням перерахувати для нас, в середньому, які витрати вимагала і який прибуток дала в 2016 році обробка 177-ми гектарів соняшника.

На думку фахівця, витрати на насіння, гербіциди, добрива та роботу склали максимум 1.355.421 грн, а дохід від продажу врожаю – 2.403.000 грн.

Таким чином, прибуток склав 1.047.579 грн, або по 523.789,5 тис. грн на одного з двох партнерів.

Як же вийшло, що ТОВ «Любимівка» перерахувало будинку престарілих в 17 разів меншу суму?

Як варіант – посадові особи «Любимівки» корумпували посадових осіб Дніпропетровського геріатричного пансіонату, щоб ті підписали такий тупий договір. А потім – щоб «геріатричні» подали в суд, програли його, що в підсумку призвело до того, що суд затвердив: договором бути сім сільськогосподарських років, не розривати, термін не вкорочувати, формула виплат комунальному закладу – залишається.

Скріншоти даних аналітичної платформи YouControl

З вступило в законну силу судового рішення по справі № 904/947/18:

«15.02.2018 Наказом Комунального закладу «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» Дніпропетровської обласної ради №23-о «Про створення комісії для проведення інвентаризації договірних відносин», у зв’язку з виникненням питань щодо правильності проведення розрахунків сумі доходів згідно договору №20/05 від 1 20.05.2016 про спільну обробку земельної ділянки, укладеного між ТОВ «Любимівка» та КЗ «Дніпропетровський геріатричний пансіонат» ДОР» та договірних відносин, було створен комісію для проведення інвентаризації договірних відносин щодо вищевказаного договору та задля здійснення детального аналізу кінцевого розрахунку суми доходів за 2016 2017 роки, наданих товариством (а.с. 41).

За результатами проведеної інвентаризації договірних відносин, комісією позивача було складено кінцевий розрахунок суми доходу за 2016 рік згідно договору №20/05-1 від 20.05.2016, згідно з яким:

Внесок позивача: 32.527,61 грн. * 176,8 га = 5.750.881,45 грн.

4,5% = 258.789,67 грн.

Внесок відповідача: 605.394,85 + 737.519,00 + 380.494,98 = 1.723.408,83 грн.

Загальний прибуток склав: 271,100 тон * 10.225,00 грн. = 2.219.847,50 грн.

Чистий дохід склав: 2.219.847,50 – 258.798,67 – 1.723.408,83 грн. = 237.649,00 грн.

Чистий дохід розподіляється у відсотковому співвідношенні до розміру внеску сторін, а саме: Позивач – 13,05% = 31.013,19 грн.; Відповідач – 86,95 % = 206.635,81 грн.

З матеріалів справи вбачається, що 16.02.2018 позивач направив відповідачу лист-вимогу №1-54/2 на суму 87.811,31 грн., в якому позивач заявив відповідача, що під час проведення вищезазначеної інвентаризації виявлено, що відповідно до кінцевого розрахунку суми доходу за 2016р. відповідачем було сплачено суму за вищевказаним договором у розмірі 31.013,19 грн., а весь прибуток від спільної діяльності за 2016 рік склав суму 237.649,00 грн. Вважаємо, що нами недоотримано частину прибутку за договором за 2016 рік, яку ми мали би отримати, враховуючи рівність частки учасників у спільному майні.

Позивач зазначив, що сума прибутку мала б ділитися порівну між учасниками: 237.649,00 грн./ 2 (кількість учасників) – 31.013,19 грн. (отримана пансіонатом сума від прибутку) = 87.811,31 гривень (недоотриманого прибутку).

На підставі вищезазначеного просимо сплатити суму недоотриманого прибутку за 2016 рік за договором про спільну обробку земельної ділянки №20/05-1 від 20.05.2016 у розмірі 87 811,31 грн. на розрахунковий рахунок пансіонату.

У відповідь на лист позивача №1-54/2, відповідач листом №100/2 від 23.02.2018 заявив, що ТОВ «Любимівка» не вбачає підстав для задоволення вимоги про сплату 87.811,31 гривень.

Відповідач вказав, що діюча в 2016 році редакція Договором № 20/05-1 про спільний обробіток земельної ділянки від 20.05.2016 р., а саме пункт 5.1.1. передбачає: прибуток, що отримується Сторонами від спільної діяльності, підлягає розподілу пропорційно до часток, визначених у статті 4 Договору.

Частки ж за Договором не є рівними. Ваша частка становить 3% від грошової оцінки земельної ділянки (п. 4.2.). Прибуток отриманий від спільної діяльності за Договором № 20/05-1 про спільний обробіток земельної ділянки від 20.05.2016 р. за 2016 рік становить 237.649,00 гривень і за умовами договору, які діяли у 2016 році, не ділиться порівну, а пропорційно до вартості частки в спільному майні.

Отже, сума прибутку виплачена Вам за 2016 рік у розмірі 31.013,19 грн. є вірною і остаточною».

У судовому рішенні, втім, фірмі Широких присудили доплатити будинку престарілих

«заборгованість за 2016 рік за договором № 20/05-1 про спільний обробіток земельної ділянки від 20.05.2016 у розмірі 20 грн. 80 коп. (двадцять грн. 80 коп.) та 00 грн. 48 коп. (нуль грн. 48 коп.) витрат, пов’язаних зі сплатою судового збору».

Біг-борд кандидата Широких на окрузі № 29

Ось таке «взаємовигідне партнерство».

Фірма нинішнього кандидата – за три роки – з півтора мільйонами гривень прибутку, які повинні б були, по справедливості, піти на утримання людей похилого віку геріатричного пансіонату. А пансіонат – з кримінальною справою.

«Комунальникові (директору будинку престарілих – ред.) повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України – зловживання службовим становищем.

За такий злочин належить покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто до 12.750 гривень – ред.). Досудове розслідування триває», – повідомила ще в жовтні 2018-го Прокуратура Дніпропетровської області.

Про результати розслідування – інформації немає.

Втім, як і інформації про результати іншого розслідування кримінального провадження № 42019040000000306 від 17.05.2019 р., – де розслідуються необґрунтовані мільйонні бюджетні дотації для сільгосппідприємств Дніпропетровщини: за держпрограмою підтримки тваринництва, держпрограмі розвитку виноградників та ягідників, держпрограмі здешевлення кредитів, держпрограмі підтримки певних агротехнічних заходів.

Тут вже мова йде не про півтора, а про десятки мільйонів гривень, і серед 11-ти їх одержувачів – «ТОВ «Любимівка» (ЄДРПОУ 30718177)».

Уявіть, шановні читачі, якщо фірма депутата обласної рівня опустилася до обкрадання вмираючих, до махінацій з держкоштами на розвиток аграрного сектору в нашій області, до яких глибин вона впаде, якщо депутат перейде на рівень парламенту?

Хочете проекспериментувати?