Не поділили дорогу: в Києві незадоволений водій вистрілив у автобус

У Києві поліція перевіряє інформацію про пострілі в рейсовий автобус із-за конфлікту, що стався між водіями легковика та автобуса.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомляється, що близько 10:00 в поліцію надійшло повідомлення про інцидент біля станції метро “Академмістечко” у Святошинському районі. Водій маршрутного таксі сполученням “Київ – Житомир” заявив, що нібито через дорожній конфлікт щодо першочерговості проїзду водій автомобіля Opel Vivaro вистрілив з невстановленої зброї в напрямку автобуса.

“Для розшуку і затримання автомобіля, на який вказав заявник, у столиці ввели відповідний оперативний план, а незабаром патрульні зупинили розшукувану машину, тому спілкуються з водієм і пасажиром”, – йдеться в повідомленні. Водій маршрутного таксі від написання заяви відмовився. Зараз поліція проводить перевірку, за результатами якої приймуть відповідне процесуальне рішення.