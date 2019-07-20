Супрун розповіла, як діяти, щоб врятувати життя відразу після ДТП

Часто постраждалі у ДТП потребують негайної медичної допомоги — її критично надати ще до приїзду «швидкої». Але від порятунку потерпілого або свідків перехожих може зупиняти страх зробити щось неправильно або невміння надавати першу медичну допомогу.

«Важливо розуміти, що дійсно навчитися надавати домедичну допомогу, можна тільки на практиці. Необхідні навички і знання дають на курсах першої медичної допомоги», — про це повідомила на своїй сторінці в Facebook виконуюча обов’язки голови Мінохоронздоров’я країни Уляна Супрун.

Вона дала кілька рекомендацій, які можуть врятувати життя:

▪️ В кожному авто повинна бути аптечка. Але вона корисна не самим фактом свого існування, а змістом, яким треба вміти користуватися.

▪️ Перш, ніж надавати допомогу, потрібно переконатися, що місце аварії є безпечним. При необхідності, потрібно зупинити чи обмежити рух транспорту, а безпосередньо місце ДТП — позначити світловідбиваючими пристроями. По можливості виключіть двигун автомобіля, який потрапив у ДТП і підкладіть щось під колеса, щоб авто не рухалося.

▪️ Надаючи домедичну (першу) допомогу, слід використовувати нітрилові рукавички, щоб убезпечити себе від патогенів, які можуть міститися в рідинах потерпілого.

Як допомогти постраждалим у ДТП:

▪️ Відразу викличте невідкладну медичну допомогу, поліцію і рятувальників. Виклик швидкої не можна відкладати, якщо в аварії є потерпілі.

▪️ Найважливіше, що потрібно зробити — зупинити масивні кровотечі. Скористайтеся турнікетом і бинтами з автомобільної аптечки. Коли мова йде про домедичної допомоги, потрібно розрізняти критичне і некритичне кровотеча.

Критичним є кровотеча, при якому з тіла витікає велика кількість крові, а кров’яний пляма швидко зростає. Якщо кров йде з кінцівки постраждалого — використовуйте турнікет (особливий джгут). Якщо можна точно визначити кровотечі, накладіть турнікет на 5 см вище місця поранення (але не на суглоб). Якщо не можна, накладайте турнікет на кінцівку максимально високо (ближче до тулуба). Якщо кровотеча можна зупинити турнікетом — тисніть на місце поранення бинтами.

Якщо плями крові невеликі і ростуть повільно, таке кровотеча є некритичним. Працювати з ним варто вже після того, як Ви переконаєтеся, що немає інших травм, що загрожують життю потерпілого. Для такого кровотечі потрібно давить бинтовая пов’язка.

Пам’ятайте, що контактувати з кров’ю потерпілого слід тільки в рукавичках.

▪️ Необхідно перевірити, чи дихає постраждалий, і як саме. Без дихання людина може прожити не більше 5-7 хвилин. Без доступу кисню в легені потерпілий може не дожити до приїзду швидкої допомоги. Щоб перевірити, чи дихає людина, спробуйте попросити потерпілого щось сказати. Якщо потерпілий з вами розмовляє — його дихальним шляхам поки нічого не загрожує. Але якщо постраждалий без свідомості — його дихання може бути під загрозою.

▪️ Якщо потерпілий дихає, і його життю нічого не загрожує, не намагайтеся дістати його з авто. Дочекайтеся медиків і рятувальників. Постраждалі у ДТП можуть мати травми хребта, тому може існувати загроза пошкодження спинного мозку і, як наслідок, погіршення стану і навіть смерті внаслідок зупинки дихання. Тому будь-які пересування потерпілих повинні бути виправданими.

▪️ Необхідно перевірити, чи немає в ротовій порожнині чужорідних тіл або рідин. Але ні в якому разі не можна діставати їх руками. Скористайтеся негострими предметами, поруч. Руками можна спробувати відкрити дихальні шляхи свідомості потерпілого. Кращий метод — висування щелепи. Зайві рухи шиї можуть завдати шкоди, якщо потерпілий отримав травму шийного відділу хребта.

▪️ Не можна підкладати речі під голову потерпілого — це може заважати диханню.

▪️ Якщо дихальні шляхи відкриті, необхідно переконатися, чи піднімається грудна клітка потерпілого. Дихання можна спробувати почути — для цього піднесіть вухо до рота потерпілого. Якщо потерпілий дихає, продовжуйте спостерігати за його станом і іншими можливими ушкодженнями, які вам видно. Якщо дихання відсутнє — розпочинайте серцево-легеневу реанімацію. Для цього знадобиться клапан-маска з автомобільної аптечки. (Можливо і штучне дихання, якщо коштів для легеневої реанімації у вас немає).

▪️ Надавати домедичну допомогу і стежити за станом потерпілого необхідно до приїзду медиків швидкої допомоги. Передайте медикам детальну інформацію про те, яку саме допомогу ви чинили і що сталося з потерпілим.

Будьте уважні на дорогах, дотримуйтеся правил дорожнього руху і не сідайте за кермо в нетверезому стані.

«Возите з собою аптечку і знайдіть час, щоб пройти курси першої допомоги. Одного разу ці навички можуть врятувати комусь життя», — порадила глава Моз України.