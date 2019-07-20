Критичний стан: відомому російському боксеру видалили череп після бою

Російський боксер Максим Дадашев (13-1, 11 КО) переніс трепанацію черепа, розповів менеджер спортсмена Егіс Климас, пославшись на слова лікарів.

«У Dadashova почався набряк мозку, тож йому видалили праву сторону черепа. Протягом пари днів набряк повинен знизитися. Будемо сподіватися, що частина черепа буде повернуто на місце. Лікар каже, що Макс може повернутися до нормального життя», — цитує ТАСС Климаса.

Після програного бою з пуерторіканцем Сабриэлем Матіасом по дорозі з рингу в роздягальню Дадашеву стало погано, її вирвало, він втратив свідомість.

Незабаром 28-річного спортсмена негайно відвезли в лікарню на машині швидкої допомоги з підозрою на набряк головного мозку. У госпіталі спортсмен переніс двогодинну операцію.