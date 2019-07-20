Первомайськ у вогні: місто щільно обклали артилерією, є загиблі та поранені серед цивільних, у тому числі діти

Бойовики самопроголошених, терористичних республік Донбасу заявили, що в результаті масованого артилерійського удару по окупованому Первомайську одна мирна мешканка загинула, а ще троє постраждали.

Зокрема, серед постраждалих є нібито дитина. Але за словами очевидців, жертв, насправді, в результаті артобстрілу набагато більше. Терористи «Луганської народної республіки» звинуватили Збройні сили України в масштабному, кровопролитному удару по місту.

Жителі міста відзначають, що одне з розташування бойовиків горить вогнем. У лікарню були госпіталізовані одинадцять чоловік з пораненнями. На околиці міста палають будинки мирного населення. У свою чергу блогер Igor Girkin написав на своїй сторінці в соціальній мережі «Твіттер»: «Первомайськ по вулиці 40 років Перемоги д. 11 є жертви серед цивільного населення. Один «двохсотий», а ще три «трьохсоті». Подейкують, до лікарні відвезли одинадцять постраждалих».



У свою чергу терористи кажуть, що поранених насправді сім осіб. У числі постраждалих також є і трирічна дитина.