Суд може винести рішення про реєстрацію Онищенко тільки під ранок

Касаційний суд у складі Верховного суду з 10 ранку розглядає апеляцію ЦВК на рішення Шостого адмінсуду Києва, який зобов’язав комісію зареєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати.

Адвокати Онищенко заявили відвід колегії суддів, мотивуючи це тим, що раніше ця ж колегія суддів відмовила блогеру Анатолію Шарію в реєстрації кандидатом.

«Обставини політичного переслідування не враховувалися судом при прийнятті цього рішення. Тому цілком очевидно, що ми не хочемо, щоб колегія була скута своїм же рішенням при прийнятті вже нашого рішення», — заявив адвокат Онищенко Олег Іщенко.

У той же час представник ЦВК Андрій Краснощок попередив, що «затягування розгляду даної справи тягне за собою наслідки у вигляді зриву проведення виборів в 93-му виборчому окрузі».

Після нарадчої кімнати колегія суддів відмовила у задоволенні клопотання адвокатів Онищенко щодо свого відводу. Проте, відповідно до вимог процесуального законодавства, тепер інший суддя повинен підтвердити правомірність цього рішення.

«Рішення про реєстрацію кандидатом у народні депутати Олександра Онищенка повинні повідомити за дві години до початку виборів, це шість годин ранку. Коли почнуть розгляд справи по суті, також невідомо. Ймовірно, це буде вночі», — відзначає журналіст.