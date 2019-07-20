Відео дня: видовищний пілотаж українських льотчиків під хмарами Британії

В той час, як авіація і спецназ будуть охороняти вибори Ради, український екіпаж Су-27 «Flanker» продемонстрував ефектний пілотаж в небі Великобританії в рамках авіашоу «RIAT — 2019»

Відповідне відео було опубліковано на сторінці «Командування Повітряних Сил Збройних Сил України» на сторінці в соцмережі Facebook.

«Льотчики Повітряних Сил в небі Великобританії. Пілотаж Су-27 «Flanker», — сказано в повідомленні.

Наголошується, що українські екіпажі Су-27 і Іл-76МД, які беруть участь в британському авіашоу, повернуться в Україну в понеділок, 22 липня, і прибудуть на аеродром Івано-Франківська.