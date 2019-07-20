В Україні запровадили нові тарифи на газ: скільки заплатимо за місяць

«Нафтогаз» на 11,7% знизив тариф на блакитне паливо для населення. Після політичних заяв з боку Кабміну, введення нової постанови, компанія була змушена знизити свої ціни. Зараз, без урахування ПДВ та тарифів на транспортування, один кубометр коштує 4,9 грн. Правда, поки куб доходить до кінцевого споживача, його вартість збільшується до приблизно 7 грн.

Крім «чистої» ціни «Нафтогазу», також потрібно заплатити 20% ПДВ і тариф на розподіл газу. Останній для кожного підприємства встановлює Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ). Тому і ціни в різних регіонах можуть відрізнятися приблизно на 50 коп/куб.

Найбільше доведеться заплатити жителям Миколаєва, Вінниці та Рівного – трохи більше 7 грн за кубометр газу, йдеться в даних Федерації роботодавців нафтогазової галузі. А от найменші рахунки прийдуть киянам (всього 6,4 грн за кубометр) і жителям Кременчука (6,48 грн за куб). Докладніше про те, хто і скільки заплатить, можна дізнатися, ознайомившись з інфографікою.

«Ціна газу, за якою «Нафтогаз» продає його в липні газсбытам і постачає споживачам, визначена на рівні 4 905,67 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Порівняно з червнем вартість газу зменшиться на 648 грн, або на 11,7%. Кінцева ж ціна в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЭКУ для відповідного обл – або міськгазу. Постачальники зобов’язані інформувати споживачів про кінцевій ціні», – пояснили в Наку.

Вартість блакитного палива, згідно з постановою Кабміну №485, вважається як мінімальна з наступного списку:

ціна для комерційних споживачів за минулий місяць;

середньозважена ціна на українській енергетичній біржі;

ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018-го;

середня митна вартість імпортного газу.

Після «Нафтогаз» зобов’язаний вибрати з чотирьох цін меншу, і по ній продавати блакитне паливо. Це дозволяє з одного боку утримувати «імпортний паритет», а з іншого – забезпечує можливість знижувати тарифи за ринкових умов. Це відбувається останні кілька місяців. Газ на міжнародних ринках дешевшає, тому його вартість знижується і для українців.

У середньому, згідно з нормами споживання, в опалювальний сезон сім’я з трьох осіб у приватному будинку площею 60 кв. м на опалення, підігрів води та приготування їжі витрачала 2,4 тис. грн за старим тарифом на газ. Якби нові тарифи діяли взимку, за цей же обсяг блакитного палива довелося б заплатити всього близько 1,8 тис. грн. Економія склала б близько 600 грн в місяць.

Сім’я з трьох чоловік з однією газовою плитою:

84,6 грн за старим тарифом – 63,6 грн за новим тарифом.

Сім’я з трьох чоловік в будинку 60 кв. м (опалюється газом):

було 2308 грн (опалення) – буде 1728 грн;

було 138,5 грн (плита та підігрів води) – буде 103,6 грн.

У розрахунках враховувалися затверджені Кабміном нормативи споживання та коригуючий коефіцієнт для Києва. Також варто враховувати, що до жовтня, коли в Україні стартує опалювальний сезон 2019/2020, тарифи на газ можуть знову переглянути. «Я можу прогнозувати, що на газ буде більший попит восени і взимку, і ціна може зрости. Але відбудеться це – досить важко сказати. Така ймовірність є, це загальна тенденція», – пояснює координатор житлових програм «Опори» Тетяна Бойко.

Шостий Апеляційний суд Києва ще 20 червня прийняв рішення скасувати деякі постанови НКРЭКУ. Мова йде про 494 постанові регулятора.

Цей документ ухвалили ще в 2017-му для того, щоб скасувати абонентську плату на газ. Справа в тому, що за вже прийнятим законом «Про ринок газу» тариф повинен складатися з двох складових, одна з яких – плата за потужність і розподіл. Тоді розробляли кілька варіантів абонентської плати, до останнього мала відношення і чинна голова комісії Оксана Кривенко.

Розмір абонентської плати прив’язали до потужності лічильника. І по першому варіанту методики виходило, що частина сімей буде переплачувати. Так, 70% українців користуються газом тільки для приготування їжі. Потужність плити – приблизно 1,2 куб. м на годину. У той же час пропускна здатність лічильника 2,5 куб. (G 1,6). Тобто споживаючи 1,2 куб. м, за старою методикою довелося б платити як за 2,5 куб. м.

В новому варіанті всім, хто користується тільки плитою, запропонували вважати абонплату за 1,2 куб. м. Для прикладу, у Києві зі старою методикою абонплата склала б 29,3 грн, а за новою – 34,3 грн.

І хоча абонентська плата на газ – питання вже вирішене законом, під політичним впливом, після звернення президента і прем’єра, комісія скасувала її. Тепер же через суд одне з підприємств фактично повернув у дію абонплату.