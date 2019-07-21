Як Росія стягує військову техніку до кордону з Україною: в мережі показали фото

З кінця червня і до середини липня на території Ростовської області, розташованої на кордоні з Україною, фіксується пересування військової техніки.

Так, в кінці червня військова техніка РФ була зафіксована в межах міста Звєрєво.

Підтверджують це знімки, зроблені в цих місцях. На одному з них видно декілька зенітних гармат, які стоять на спеціальних пересувних платформах.

“Судити про призначення військової техніки на території Ростовської області не доводиться. Крім того, її наявність на платформах для пересування зовсім не означає, що вона прямує для військових дій на території України”, – пишуть російські ЗМІ.

Пропагандисти запевняють, що військова техніка може призначатися для однієї з військових частин Ростовської області.