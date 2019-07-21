Ще одну тріумфальну перемогу здобула шаблістка Ольга Харлан

У Будапешті (Угорщина) в суботу, 20 липня, розіграні чергові комплекти нагород чемпіонату світу з фехтування.

“Золото” світової першості здобула олімпійська чемпіонка українка Ольга Харлан, яка у фіналі індивідуального турніру шаблісток перемогла росіянку Соф’ю Вєлікую (15:14), повідомляє Укрінформ.

Після перемог над суперницями з Малайзії, Грузії та Республіки Корея Харлан в 1/4 фіналу обіграла свою співвітчизницю Аліну Комащук (15:14), а у півфіналі розгромила румунку Бьянку Паску (15:5).

Ольга Харлан вшосте стала чемпіонкою світу (двічі – в команді).

Нагадаємо, що крім медалей, на чемпіонаті світу в Будапешті також розігруються ліцензійні очкі, необхідні для потрапляння на Олімпіаду-2020 на Токіо (Японія).

Розклад решти медальних днів чемпіонату світу з фехтування.

21 липня – чоловіки, шабля, командний турнір, жінки, шпага, командний турнір,

22 липня – жінки, рапіра, командний турнір; чоловіки, шпага, командний турнір;

23 липня – жінки, шабля, командний турнір; чоловіки, рапіра, командний турнір.

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