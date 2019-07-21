Міноборони Білорусі стверджує, що військ РФ в зоні відчуження немає

Міноборони Білорусі спростувало інформацію про те, що в зоні відчуження Білорусі на кордоні з Україною знаходяться російські війська.

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

«Розповсюджувана в мережі інформація про нібито «присутність військ РФ на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження »не відповідає дійсності», – заявили в Міноборони.

20 липня о Facebook 61-ї окремої піхотної єгерської бригади Збройних сил України, яка була створена на кордоні з Білоруссю в квітні цього року, повідомили, що перевіряє інформацію про наявність російських військ поблизу українського кордону на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження.

Посилаючись на пости в соцмережах «очевидців», інформацію про можливу присутність російських військових на кордоні з Україною керівництво бригади довело «до командування всіх рівнів».

«Факт присутності російських військ у північній межі України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється. У разі його підтвердження 61 ОПЕБ готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці українсько-білоруського кордону і дати гідну відсіч агресору », – підкреслили в заяві прес-служби підрозділу.

Нагадуємо, що в Білорусі готують військовий призов з кремлівським правилами.