Україна може купити військові кораблі, що побудовано в СРСР: опубліковано фото і ціна

Україна розглядає отримання двох польських ракетних корветів – ORP Metalowiec (436) і ORP Rolnik (437).

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

За даними порталу, їх було виведено з бойового складу ВМС Польщі 3 грудня 2013 року року і передано Агентству військового майна і виставлено на продаж вартістю 800 тисяч злотих (5,4 млн. гривень).

У січні 2019-го року ORP Metalowiec (436) і ORP Rolnik (437) покинули військово-морську базу ВМС Польщі в Гдині, де знаходилися весь цей час і відбуксирували на судноремонтний завод Stocznia Remontowa Nauta.

За час простою на ORP Metalowiec було виявлено кілька течій, які техніки забили спеціальним гумовим і металевим герметиками.

Відомо, що кораблі побудували в 1988 і 1989 роках на суднобудівному заводі “Вимпел” в Рибінську (сучасна територія Росії, на момент споруди – СРСР).