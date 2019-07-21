Дострокові вибори Ради: в Україні відкрилися виборчі дільниці

В Україні о 8:00 21 липня відкрилися виборчі дільниці, на яких відбудеться голосування на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє Укрінформ.

Голосування триватиме до 20:00.

Громадяни, які голосують за виборчою адресою, отримають два бюлетені — блакитно-сірого кольору зі списком партій та пісочного кольору з переліком кандидатів-мажоритарників округу.

Тим виборцям, які тимчасово змінили місце голосування, видаватимуть тільки один бюлетень — для голосування за партії.

280 тисяч 922 українців скористалися тимчасовою зміною місця голосування.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 102 виборчі дільниці.

Водночас, згідно з рішенням ЦВК, у низці округів Донецької та Луганської областей, а також в анексованому Криму позачергові парламентські вибори не організовуються і не проводяться.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання та про призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.