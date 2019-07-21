Любителька обіймів: як акула вже 7 років дружить з австралійським дайвером

Варто тільки австралійцю Ріку Андерсону зануритися у воду, як до нього відразу підпливає бичача акула. Їх дружба зав’язалася 7 років тому, коли акула була ще мальком, не більше 15 см в довжину. Тоді чоловік погладив рибку, і тепер вона кожен раз підпливає до нього заради обіймів.

Рік Андерсон і його подружка, австралійська бичача акула

Рибка завжди дізнається свого друга і підпливає до нього за порцією обіймів

«Я почав грати з нею 7 років тому, тоді вона ще була мальком близько 15 см в довжину»

«Я підплив обережно до неї, щоб не злякати, а потім погладив»

Незабаром акула стала дізнаватися дайвера і підпливати до нього

«Вона тикає мордою в мої ноги до тих пір, поки я не візьму її в руки і не обійму»

Рік уже 27 років займається підводним плаванням і працює інструктором в школі дайвінгу

Австралієць не підгодовує акул, лише грає з ними

«Дайвери не можуть повірити своїм очам, коли вперше бачать, як я граю з акулою», – говорить Андерсон.