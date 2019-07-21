Викинуті сигаретні недопалки зупиняють ріст рослин

Сигаретні недопалки — це найпоширеніший вид сміття. Щорічно люди викидають близько 4,5 трильйонів недопалків, на розкладання яких йде більше десяти років. Дослідники з Університету імені Англії Раскін (Великобританія) виявили, що пластикові фільтри з цих недопалків можуть перешкодити нормальному росту трави і конюшини.

Шкоди рослинам завдають саме пластикові токсини, а не тютюнові, оскільки уповільнення росту рослин спостерігалося навіть у випадку з невикористаними сигаретами.

За словами провідного автора дослідження Даніеля Грін, багато курців вважають, що недопалки швидко розкладаються, і тому не відчувають докорів сумління, викидаючи їх у траву. Насправді сигаретний фільтр зроблений з біопластику, який може розкладатися роками, якщо не десятиліттями.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Вчені прагнуть підвищувати обізнаність суспільства про те, що фільтри можуть завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу.

Результати дослідження

Дослідники перевірили вплив викинутих недопалків на рослини, додавши выкуренные і невикористані сигаретні фільтри в горщики, що містять по 200 насіння трави або 150 насіння конюшини, і порівняли їх з горщиками без пластмаси.

Через три тижні вони виявили, що в горщиках з сигаретними фільтрами зросла на 27 відсотків менше насіння конюшини і на 10 відсотків менше насіння трави. Пагони конюшини при цьому були коротше на 28 відсотків, ніж в горщиках без сигарет, а пагони трави — на 13%.

У рослин конюшини кількість коренів було зразкове вдвічі менше норми. Крім того, було виявлено, що рослини мають дисбаланс у хлорофілі — життєво важливому хімічну речовину, яка дозволяє їм поглинати світло. Зазвичай таке спостерігається тільки під час посухи.

Дослідження було опубліковане в журналі «Ecotoxicology and Environmental Safety».

За матеріалами Daily Mail

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