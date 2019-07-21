Залишив передсмертну записку: нові подробиці самогубства ветерана АТО з Нововолинська

Ігор Тильний, який повісився вдома в Нововолинську й залишив передсмертну записку, служив в 51 бригаді ВСУ.

Про це повідомляє юрист і волонтер Василь Нагорний на своїй сторінці в Facebook.

“Ми не були знайомі, листувалися, коли військова прокуратура діставала його, як і інших бійців, в 2016 році. Справа по ньому була закрита за відсутністю складу злочину. У цьому році він не забув і привітав мене з днем народження. Питання чому так сталося вже не ставлю. Я вже сто разів писав про психологічну допомогу”, – зазначив Нагорний.

Також він нагадав усім ветеранам АТО і бійцям ООС, щоб не боялися попросити допомоги, адже вихід є завжди, крім самогубства.