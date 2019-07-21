На одній з виборчих дільниць в Дніпрі сталася пожежа

У Дніпрі в підвальному приміщенні обласної клінічної офтальмологічної лікарні сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба Держнс.

Відзначається, що загоряння виникло через електричних кабелів. При цьому на першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця № 121225, (округ № 27).

«20 липня о 8:44 р. в Дніпро в підвальному приміщенні обласної клінічної офтальмологічної лікарні виникло загоряння електричних кабелів. На першому поверсі лікарні розміщена виборча дільниця № 121225, (округ № 27)», — повідомили рятувальники.

Підрозділами Держнс пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Дана подія не завадило роботі виборчої дільниці, який відкрився сьогодні в 8 ранку.