Столтенберг заявив, що Росія не має права накладати вето на вступ України до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив думку, що Росія не має права перешкоджати Україні на шляху до вступу до НАТО і заявивши про особисту підтримку.

Про це із посиланням на The Cronicle Herald повідомляє Укрінформ. За словами Столтенберга, питання про вступ України до НАТО розглядатимуть члени Альянсу, а Росія не матиме права накладати вето на вступ нашої країни до блоку.

“Питання вступу України до НАТО позику певний годину. Ми підтримуємо зусилля України на шляху до членства. Ми допомагаємо їм втілювати реформи. Канада є частиною цього, Канада надзвичайно корисна для України, разом з іншими союзниками по НАТО, ми їм допомагаємо. Але суть полягає в тому, що саме Україна та 29 союзників НАТО вирішать питання членства України в альянсі. РФ не має права накладати вето на такий процес”, – сказав Столтенберг.

За його словами, наразі Україна зосереджена на реформи, щоб відповідати стандартам НАТО, і до цього має бути прикута головна увага.