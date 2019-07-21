«Росія може піти на вторгнення»: журналіст заявив про загрозу для Донбасу

Роздача паспортів Росії на Донбасі дасть Кремлю привід для відкритого вторгнення в Україну, яке буде дипломатично виправданим в очах світової спільноти

Таку думку в ефірі висловив журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи заяви Кремля про «захисту російськомовного населення» в ОРДЛО.

«Найбільш тривожний нюанс – вторгнення на Донбас під приводом захисту російськомовного населення. Це з точки зору дипломатії – маячня. Немає жодного російськомовного, іспаномовного, франкомовного населення, але є в Конституції США, і в Росії, і в багатьох інших країнах, що захист власних громадян у будь-якій точці світу є пріоритетом. Умовно кажучи, якщо американець потрапив у біду десь в Африці, то заради захисту одного американця може висунутися весь 6-й флот США», – зазначив блогер.

За словами Сазонова, в разі найменшого конфлікту Росія «піде захищати не якихось незрозумілих російськомовних, а цілком законно і серйозно може піти на відкрите вторгнення для захисту своїх громадян».

«З точки зору дипломатії, з точки зору ООН це буде логічно – заділ на майбутнє для повноцінного, дипломатично виправданого удару по Україні», – підкреслив він.