Меркель піде в тривалу відпустку з-за численних нападів тремтіння

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про те, що вона йде у відпустку, який розпочнеться 20 липня і буде тривати 28 днів.

Таке рішення було прийнято через почастішання нападів тремтіння.

Відпочинок політика почнеться після важливої зустрічі 20 липня і триватиме 28 днів. Імовірно, глава держави проведе відпустку в Альпах. Крім того, виданню стало відомо, що Меркель візьме з собою книги американської письменниці Siri Хустведт «Тремтяча жінка» (The Shaking Woman or A History of My Nerves).

Відзначається, що в документальному творі автор описала історію жінки, яка страждала від неконтрольованих нападів тремтіння.