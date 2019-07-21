Глухонімим українцям в пітерському метро всадили в груди 15-сантиметровий ніж

У ніч на 20 липня в метрополітені Санкт-Петербурга (Росія) хлопець напав з ножем на двох глухонімих українців.

Інцидент стався у вагоні між станціями “Технологічний інститут” і “Пушкінська”.

“У пітерському метро хлопець напав на двох чоловіків, які ігнорували його питання. Він кілька разів запитав виходять ті на наступній станції, а у відповідь – тиша”, – йдеться в Telegram-каналі Hue.

Зловмисника затримали на станції метро. Постраждалих, які виявилися глухонімими українцями, госпіталізували у важкому стані з ножовими пораненнями.

Відзначають, що пасажири метро не відразу побачили, як 36-річний дагестанець Фетулах дістав 15-сантиметровий складаний ніж і всадив клинок спершу одному глухонімого українцеві в груди, а потім й іншому.

“Я не бачив, з чого все почалося. Зрозумів, що сталося, тільки коли помітив колоті рани на постраждалих і кров. До цього була плутанина, нічого незрозуміло. Він просто вихопив ніж і штрикнув людей. Зброї в його руках ніхто, як і я , не помітив навіть”, – розповів очевидець Андрій, який разом з вибившим ніж молодим чоловіком тримав буйного пасажира до прибуття поліції.

Пасажири підкреслили, що від нападника тхнуло алкоголем. Пізніше з’ясувалося, що він вже був фігурантом кримінальної справи за аналогічний злочин. Порушено кримінальну справу про заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю.