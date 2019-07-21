У Житомирській області члени комісії зіпсували понад 700 бюлетенів

У Житомирській області члени однієї з дільничних виборчих комісій зіпсували понад 700 бюлетенів, поставивши штамп “вибув” навпроти іншого кандидата. Про це повідомляє громадянська мережа “ОПОРА”.

Інцидент стався в одномандатному виборчому окрузі №65 в Новоград-Волинському. Члени комісії №181323 зіпсували 717 бюлетенів, поставив штамп “вибув” не навпроти прізвища кандидата Олександра Навроцького, який відмовився балотуватися, а навпаки Олександра Гонгальського.

“Голова комісії каже, що це людський фактор, просто по пам’яті поставили штамп “вибув” не на того кандидата. 717 бюлетенів було проштамповано. Вони викликали поліцію. Сьогодні виготовляють нові бюлетені”, – розповів спостерігач Дмитро Клименко.